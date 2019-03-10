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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
İş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - İSTANBUL İzle

İş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - İSTANBUL İzle

- Hırsızlık anıİş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - Arnavutköy'de bir iş yerine giren hırsızlık zanlılarının bilgisayar ve televizyon çalma anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdıİSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de bir iş yerinden bilgisayar ve televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Alınan bilgiye göre, 27 Ocak'ta Merkez Mahallesi'nde bir iş yerine giren hırsızlık zanlıları bilgisayar ve televizyon çaldı. Şikayet üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti. Polis, şüpheli M.A'yı Boluca Mahallesi'nde yakaladı.Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda bir otomobille iş yerinin önünde araçtan inen 4 şüpheliden 3'ünün iş yeri kapısını açarak girdikleri, ellerinde bilgisayar ve televizyonla kaçma anları görülüyor.

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