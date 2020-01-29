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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İş yerinden 10 bin TL çalan iki hırsız yakayı ele verdi İzle

İş yerinden 10 bin TL çalan iki hırsız yakayı ele verdi İzle

- Şahısların asayişten çıkarılması

Polis Harekete Geç Hırsız Polis Ekipleri 

-- Detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kepengini kırarak girdikleri iş yerinden 10 bin TL nakit para çaldığı iddia edilen iki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre 26 Ocak günü İzmit’te bir iş yerine kepengi kırarak giren şahıslar içeride bulunan 10 bin TL nakit parayı çalarak gözden kayboldu. Durumu daha sonra fark eden iş yeri görevlilerinin şikayeti sonrasında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında iş yerine giren hırsızların kimliği belirlendi. Tespit sonrası harekete geçen ekipler, İzmit’te M.K. ve D.K. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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