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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İş yerindeki silahlı saldırı güvenlik kamerasında - İZMİR İzle

İş yerindeki silahlı saldırı güvenlik kamerasında - İZMİR İzle

- 4 kişinin iş yerine gelmesi - Konuşma sırasında tartışma çıkması - A.D'nin firma sahibine ateş eDİP KAÇMASI İzmir 'de iş yerindeki silahlı saldırı güvenlik kamerasındaİZMİR (AA) - İzmir 'in Bornova ilçesinde bir oto kiralama şirketinde yaşanan ve bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.2 Eylül'de Yeşilova Mahallesi'ndeki bir oto kiralama firması sahibi Selami Eroğlu ile iş yerine gelen A.D. ve beraberindeki 3 kişi arasında tartışma başladı.
Sözlü tartışmanın ardından A.D, belinden çıkardığı tabanca ile Eroğlu'na ateş etti. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde silahını defalarca ateşlediği görülen zanlı, yanındaki 3 kişiyle birlikte olay yerinden kaçtı.Ağır yaralanarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Eroğlu'nun tedavisinin devam ettiği belirtildi.Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişinin sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldığı, silahlı saldırıyı gerçekleştiren A.D'nin ise arandığı öğrenildi.

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