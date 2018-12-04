Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İş yerinde patlama: 3 yaralı - ADANA

İş yerinde patlama: 3 yaralı - ADANA



: - Adana 'da iş yerinde patlama - 3 yaralı - Yaralıların hastaneye getirilmesi - Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerde bulunması - Detay görüntüler Adana 'da iş yerinde patlama: 3 yaralıADANA (AA) - Adana 'nın Ceyhan ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hakan Karaaslan'a ait hurda deposundaki atölyede boş etil alkol varili spiralle kesilirken patlama meydana geldi.Patlamada iş yeri sahibi Karaaslan, babası Eyyüp Karaaslan ile atölyede misafir olarak bulunan Şahin Aslan yaralandı.Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İlk Müdahale Hastane İsaf Sanayi Sitesi 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı