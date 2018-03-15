İş yerinde patlama: 2 yaralı - ZONGULDAK

- Patlamanın olduğu yerden detaylar - Bahçelievler İlkokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Turgut ile röportaj - Anne ve babasının zarar gördüğünü düşünen küçük kızın ağlaması - Doğal gazdan kaynaklandığı ileri sürülen patlamada annesiyle babasının zarar gördüğünü düşünerek gözyaşlarına hakim olamayan küçük kızı, öğretmenleri ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirdiZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta bir iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın alt katında bulunan iş yerinde patlama meydana geldi.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Patlamada, iş yerinde çalıştığı öğrenilen Seren Atan ile üst katta ikamet eden Fatma Kar yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Atan'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.Bu arada, patlama nedeniyle binada hasar oluştu.Bölgede cep telefonlarıyla görüntü almaya çalışan vatandaşlar, polis ekiplerince güvenlik amacıyla uzaklaştırıldı.Öte yandan gürültüyü duyarak okuldan gelen, patlamada annesiyle babasının zarar gördüğünü düşünen küçük bir kız, gözyaşlarına hakim olamadı. Ailesinin durumu iyi olan küçük kızı, öğretmenleri ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.Olay yerinde bomba imha, itfaiye ve doğal gaz firması ekiplerince inceleme yapıldı. Binadaki doğal gaz vanası, firma yetkililerince kapatıldı. Patlamanın doğal gazdan kaynaklı olduğu ileri sürüldü.Bahçelievler İlkokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Turgut, gazetecilere yaptığı açıklamada, dışarıdan ses duyduklarını belirterek, "Bir bayanın dışarı doğru fırladığını gördük. Hemen ambulans ve itfaiyeye haber verdik. Okulun boşaltımını yaptık. Güvenli noktaya geçirdik. Bayan da sanırım bir yanık vakası var. Doğal gaz patlaması gibi çünkü aniden bir patlama. Camlar fırladı, daha sonra yangına çevirdi." dedi.