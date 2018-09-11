İş yerinde kendini iple asarak intihar etti

-Külünk'ün cenazesinin çıkartılması

-Detaylar

-ölen şahsın fotoğrafı



( ARTVİN ) ARTVİN



- Artvin’in Borçka ilçesinde mobilya dükkanı olan 55 yaşındaki Bilgin Külünk, iş yerinde kendini iple asarak intihar etti. Borkça ilçesi Kars Caddesi'nde mobilya dükkanı bulunan evli ve 3 çocuk babası Bilgin Külünk (55) iş yerinin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kendini iple asarak intihar etti. Külünk’e ulaşamayan yakınları durumdan şüphelenerek mobilya dükkanına girdi. Çatı katında Külünk’ü kendini iple asmış vaziyette bulunan yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen Borçka Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Külünk otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Babasını iple asılmış vaziyette gören kızı ise iş yerinin camlarını kırarak sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

