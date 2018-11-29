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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
İş yerinde hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

İş yerinde hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler

Polis Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-gözaltına alınanlar
-genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iş yerlerinde hırsızlık yapan 4 hırsız, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi ile Fatih Sultan Mahallesi'nde iş yerlerinde gerçekleştirilen hırsızlıkları aydınlatmak için çalışma başlattı. Olay yeri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, zanlıların eşkalini belirledi. Şahısları yakalamak için operasyon başlatan ekipler, İ.M., B.M., M.G. ve İ.K. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların kaldığı yerde yapılan aramada ise iş yerlerinden çaldıkları bilgisayarlara ait kasalar, fotokopi makinesi ile araç motor yağları ele geçirildi. 4 hırsız, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (BB-LO-Y)
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