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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İş yeri yangını - BURSA Video

İş yeri yangını - BURSA Video

- Mağazadan yükselen dumanlar - İtfaiye ekiplerinin müdahalesi - Vatandaşlar Bursa 'da iş yeri yangını - Orhangazi ilçesinde bebek giyim mağazasında çıkan yangın paniğe neden olduBURSA (AA) - Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde bebek giyim mağazasında çıkan yangın hasara yol açtı.Alınan bilgiye göre, Yalova Caddesi'nde faaliyet gösteren bir bebek giyim mağazasında yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangının çıktığı iş yerinin üst katındaki dairelerde yaşayanları tahliye etti. Daha sonra itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.Elektrik hatlarından çıktığı tahmin edilen yangında iş yerinde büyük hasar oluşurken, olay yerine gelen mağaza sahibi göz yaşlarını tutamadı.Bu arada dumandan etkilenen bazı vatandaşlara 112 Acil Servis ekipleri ayakta müdahale etti.

Bebek Bild Yükselen Trol Giyim Mağazası 

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