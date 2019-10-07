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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İş yeri yangını - ANKARA

İş yeri yangını - ANKARA

- Yanan iş yerinden yükselen alevler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Olay yerine gelen ambulansBaşkentte iş yeri yangını - İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik imalatı yapan iş yerinde çıkan yangın hasara neden olduANKARA (AA) - Ankara 'nın Yenimahalle ilçesinde plastik imalatı yapan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.İvedik Organize Sanayi Bölgesi 1534'üncü Sokak'ta bulunan iş yerinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve iş yerinin diğer bölümlerine de yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu kontrol altına alındı.Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Gesi Yükselen Yangına Müdahale Trol 

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