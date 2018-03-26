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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İş yeri yanan eczacı kadını yakınları yakınları teselli etti - AMASYA

İş yeri yanan eczacı kadını yakınları yakınları teselli etti - AMASYA

- Yangın çıkan eczaneden görüntüler - Eczacı Yasemin Koyuncu Şencan'ın görüntüleri - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Amasya 'da eczanede yangın - İş yerinde çıkan yangını gözyaşlarıyla izleyen eczacı kadını yakınları teselli ettiAMASYA (AA) - Amasya 'da bir eczanede çıkan yangın hasara yol açtı.Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde Yasemin Koyuncu Şencan'a ait eczanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis, vatandaşları uzaklaştırarak çevre güvenliği alırken YEDAŞ ekipleri de bölgenin elektriğini kesti.Eczacı Şencan gözyaşları içinde yanan iş yerini izledi. Yangını haber alarak gelen yakınları da Şencan'ı teselli etmeye çalıştı. Şencan, eczanenin arka bölümünden çıkan duman üzerine yangını fark ettiklerini belirterek çıkış nedenini bilmediğini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangına Müdahale 

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