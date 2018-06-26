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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
İş yeri sahibi ile çalışanı arasında tartışma kanlı bitti... 1 ölü Video

İş yeri sahibi ile çalışanı arasında tartışma kanlı bitti... 1 ölü Video

Olay yeri

Polis Akalan Pompalı Tüfek 

-Yaralı vatandaş
-Çevredekiler
-Yaralıya müdahale

( UŞAK ) İşletme sahibi ile çalışanı arasında tartışma kanlı bitti... 1 ölü UŞAK

- Uşak’ta akşam üzeri meydana gelen olayda bir işletme sahibi yanında çalıştığı iddia edilen genç şahsı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre olay Nuri Şeker Caddesi Ömer Bedrettin okulu karşısında bulunan işyerinde meydana geldi. İş yeri ortaklarından Tahir Ö. (50) yanında çalıştığı iddia edilen Alican Şahin (19) isimli kişiyle nedeni bilinmeyen bir konudan dolayı tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Tahir Ö. Alican Şahin’e pompalı tüfekle 5-6 el ateş ederek ağır yaraladı. Ağır yaralanan Şahin Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Şahin kurtarılamadı. Olayın zanlısı Tahir Ö. olay yerinden kaçarken polis zanlının yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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