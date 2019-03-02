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02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İş yeri önündeki şarjlı bisikleti böyle çaldı

İş yeri önündeki şarjlı bisikleti böyle çaldı

hırsızlık anı

( BURSA ) BURSA

Kamera Güvenlik Kamerası Bisiklet Hırsız 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi yoldan geçen millete aldırış etmeden iş yeri önünde bulunan şarjlı bisikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı. İlçede son aylarda yaşanan hırsızlık olayı vatandaşları tedirgin ediyor. Alınan bilgilere göre henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs iş yeri önünde park halin olan şarjlı bisikleti gözüne kestirdi. Yoldan geçen vatandaşlar olmasına rağmen şahıs önce etrafı bir süre kolaçan ettikten sonra saniyeler içerisinde fırsatını bulduğu anda Z.B'ye ait olan şarjlı bisikleti yaya olarak alıp olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Hırsız şarjlı bisikleti götürdüğü sırada karşı istikametten gelen bir kişi ise sadece bakmakla yetinmesi şaşırttı. Bir süre sonra çıktığında şarjlı bisikletinin yerinde olmadığı gören Z.B güvenlik kamera görüntüleri izlediğinde çalındığı fark etti. Z.B emniyette giderek şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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