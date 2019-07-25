Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
İş yeri önünde silahlı saldırı: 1 ölü Haberi

İş yeri önünde silahlı saldırı: 1 ölü Haberi

İzzettin Şeker'in vurulduğu yer

Silahlı Saldırı Çay Ocağı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Çay ocağının görüntüsü
-Ara sokaktaki boş kovanlar
-Yakınlarının ağlaması
-Meraklı kalabalık
-Polisin yaptığı çalışma

( ADANA ) ADANA

- Adana'da çay ocağı işletmecisi, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis zanlıları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede çay ocağı işletmeciliği yapan İzzettin Şeker sabah iş yerini açtı. İşlerini bitirdikten sonra iş yerinin ön tarafına oturan Şeker'e saat 10.00 sıralarında plakası çamurla kapatılmış bir otomobilden tabanca ile ateş açıldı. Vurulan Şeker yere düşerken, saldırganlar otomobille kaçtı. Çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şeker'in hayatını kaybettiğini belirlerken, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek mahalleyi abluka altına aldı. Polis çevredeki güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler ışığında belirlenen otomobil ve içindeki 4 kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen İzzettin Şeker'in yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Şeker'in cenazesi otopsi için Adli Kıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis saldırıyı gerçekleştirdikten sonra otomobille kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı