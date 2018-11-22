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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
İş yeri hırsızlığı güvenlik kamerasında - ANTALYA Haberi

İş yeri hırsızlığı güvenlik kamerasında - ANTALYA Haberi

- Emniyet binasından görüntüler - Zanlıların emniyetten çıkarılışı - İş yerinden hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntüleri Antalya 'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasındaANTALYA (AA) - Antalya 'da iki iş yerinden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ve Kepez ilçesindeki iki dükkanın kepenk kilitlerinin kırılarak 55 bin lira değerinde hırdavat malzemesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen İ.E. yakalandı.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir araçla iş yerine yanaşan şüphelinin, kilitleri demir kesme makasıyla keserek hırdavat malzemelerini çalması yer alıyor.Sipariş fişi kesilerek Manavgat, Serik, Finike, Kemer, Aksu ve Muratpaşa ilçelerindeki dükkanlara satılan hırdavat malzemeleri sahiplerine teslim edildi.

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