İş yeri faresi kamerada

--Şahsın adliyeye sevk edilmesi

--Adliyeden görüntü



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın ve ilçelerinde 8 farklı iş yerinden hırsızlık yapan şahıs polis tarafından yapılan takip sonucu kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre, son bir yıl içinde Aydın Merkez, Nazilli ve Kuşadası ilçelerinde 8 farklı iş yerinde hırsızlığa karışan N.A Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip sonucu Aydın’ın Efeler ilçesinde yakalandı. N.A isimli şahsın güvenlik kamerası görüntülerinde rahat tavırlar sergileyerek, iş yeri sahibinin ve çalışanlarının dalgınlığı ve dikkatsizliğinden faydalanarak cep telefonu, çanta ve diz üstü bilgisayarları çaldığı belirlendi. Polis tarafından kıskıvrak yakalanan N.A. işlemleri yapılmak üzere adliyeye sevk edildi (OD-MB-

