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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İş yeri çalışanının cüzdanını çaldı - KONYA

İş yeri çalışanının cüzdanını çaldı - KONYA

- Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleri - Cüzdanı çalınan Fatmanur Muslukçu'nun açıklamalarıİş yeri çalışanının cüzdanını çaldı - Konya 'da yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendiKONYA (AA) - Konya 'da bir iş yeri çalışanının, içinde para ve ziynet eşyası bulunan cüzdanı, müşteri gibi giren kadın tarafından çalındı.Merkez Selçuklu ilçesinde kozmetik ürünleri satılan bir iş yerinde çalışan Fatmanur Muslukçu (24), öğle arası dönüşü cüzdanını kasanın üzerine bıraktı.Bu sırada gelen müşterilerle ilgilenen Muslukçu'nun cüzdanı, müşteri gibi içeriye giren bir kadın tarafından çalındı.İş yerindeki yoğunluk azaldığında cüzdanını bıraktığı yerde bulamayan Muslukçu, güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde, cüzdanının çalındığını anladı.Fatmanur Muslukçu, AA muhabirine, cüzdanında bir miktar para ve yaklaşık 4 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunduğunu söyledi.

Muslukçu, cüzdanının geri getirilmesi durumunda şikayetinden vazgeçebileceğini belirtti.
İhbar üzerine olay yerine gelen ve inceleme yapan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalini belirdiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Ziynet Eşyası Güvenlik Kamerası Kozmetik Ürünler Kozmetik Ürün Hırsız 

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