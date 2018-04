İş'te doktor, evde mühendis.... Yarım kalan hayalini yıllar sonra gerçekleştirdi

-Hastalarla ilgilenmesi

- Annesinin isteğiyle mühendislik fakültesini bırakan, tıp fakültesini kazanarak doktor olan Zerrin Yıldızbaş, mühendislik sevdasından vazgeçmeyerek yıllar sonra yarım bıraktığı inşaat mühendisliği bölümünü okuyor. İki katlı evininin projesini kendisi çizerek bütün ayrıntılarını kendisi planladı. En büyük hayali ise bir hastane planlamak. Samsun Gazi Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi Sorumlu Hekimi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zerrin Yıldızbaş, 1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü kazanarak okumaya başladı.

Daha sonra annesinin isteğini kıramayarak ikinci sınıfta inşaat mühendisliği bölümünü bırakıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. 1982 yılında mezun olarak doktorluk mesleğine başlayan Yıldızbaş, içindeki inşaat mühendisliği aşkı ile aftan da yararlanarak tekrar Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne kaydını yaptırdı, şu an ikinci sınıfta eğitimine devam ediyor. En büyük hayalinin bir hekim ve mühendis gözüyle hastaların daha verimli kullanabileceği bir hastane planlamak olan Yıldızbaş, mezun olunca bu işlere yönelmeyi düşünüyor. Hastalar ve hastane personeli tarafından oldukça sevilen Yıldızbaş, 36 yıldır doktorluk mesleğini titizlikle yürütüyor. Çocukluğundan beri resim ve mimari konulara ilgisi olan Yıldızbaş, yeni yaptığı iki katlı evinin bütün çizimlerini kendisi yaptı. Evinin dekoratif ahşap ve taş oyma işlerini de kendisi yapan Yıldızbaş, hem annesinin isteğini yerine getirmenin hem de mühendislik hayalini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor. Sağlık Kurumları İşletmeciliğini de 3 yıl önce bitiren ve Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Bölümü'nde online okuyan Yıldızbaş, müzikle de yakından ilgileniyor. "Anneme verdiğim sözü tuttum" Küçükken hayalinin inşaat mühendisi olduğunu belirten Dr. Zerrin Yıldızbaş, "Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'ni kazanmıştım. İnşaat mühendisliğini isteyerek kazanmıştım. Teknik ve mimari şeyleri seviyorum. O zamanlarda annem hastaydı. Annem bana 'ben hastayım doktor olsaydın beni bakardın' dedi.

Ben de anneme söz verdim ve tekrar sınava hazırlanarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandım. Okurken tekrar sınava hazırlanmak biraz zordu. Ama inşaat fakültesinde matematik ağırlıklı dersler olduğu için kazandım. İnşaat mühendisliği içimde ukde kalmıştı. Okumayı seviyorum aslında. Bundan sonra bir de sosyoloji bölümü okumayı düşünüyorum. Hastaneler çok modern olmasına rağmen hekim gözüyle eksiklikler görüyorum. Hayalim hastalar ve personel için çok daha kullanışlı bir yapı tasarlamak. Hem hekim hem de inşaat mühendisi gözüyle olayı yakalamış olacağım. Türkiye'de doktor olup inşaat mühendisi olan başka biri var mı bilmiyorum. Her yönüyle efektif bir hastanenin her iki mesleğe de hakim biri tarafından projelendirilmesi olağanüstü olurdu" dedi.

"Evimi yaparken bütün olasılıkları hesapladım" Çarşamba ilçesinde büyüdüğünü belirten Yıldızbaş, "Küçükken ben de sürekli bir şeyler çizerdim. Çizdiklerimin üzerine hayatlar yerleştirmeyi severdim. Atakum'da bir arsamız vardı. Arsaya bir ev yapmaya karar verdim. Buraya gelerek günlerce plan yaptım. Güneşin doğuşu, batışı, rüzgarı inceledim ve çevre düzenlemesini planladım. Projemi çizdim. Bütün çizimlerimi mimar arkadaşıma verdim. O da bu çizimleri mimari bir proje haline getirdi. Evimin projesini kendi alışkanlıklarıma ve kendi hayat tarzıma göre planladım. Hangi eşyamı nereye koyacağımı bile önceden karar verdim. Evimin bazı inşaat işlerini kendim yaptım. Bazı işlerimi de ustaların basında durarak yaptırdım. Mesai bitiminde ve hafta sonları ilgilenebildiğim için yıllarımı aldı . Çocukluğumun geçtiği eski, neredeyse tarihi sayılacak evde olan bazı ayrıntıları da bu evde uyguladım. İnşaat yapan bazı arkadaşlarım ve yakınlarım tecrübelerimden faydalanıyor. Dekoratif ürünler yapıyorum. Bu işten keyif alıyorum" diye konuştu.