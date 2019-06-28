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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
İş seyahatinde kaza yapan sürücü öldü, babası yaralandı - ÇANAKKALE

İş seyahatinde kaza yapan sürücü öldü, babası yaralandı - ÇANAKKALE

- Olay yerinden detaylarİş seyahatinde kaza yapan sürücü öldü, babası yaralandı - Lapseki ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen aracın sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi - Kazada yaralanan sürücünün babası hastanede tedavi altına alındıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Lapseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti, babası yaralandı.Mustafa Bahadır Cihangir (29) yönetimindeki 20 ABC 030 plakalı otomobil, Sümbüllü Dere mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada, sürücü ile araçta bulunan babası Hasan Cihangir (64) yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Lapseki Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Bahadır Cihangir, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Hasan Cihangir ile oğlunun, konfeksiyon işi yaptıkları ve iş seyahati için yola çıktıkları öğrenildi.

Hastane Trafik Kazası Akkale Trol 

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