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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
İş makinesinin kazdığı çukura düşen iki işçi yaralandı - KARAMAN

İş makinesinin kazdığı çukura düşen iki işçi yaralandı - KARAMAN

- İki işçinin iş makinesinin kazdığı çukura düşerek yaralanması - Yaralı bir işçinin sedye ile ambulansa taşınması - Ekiplerin işçilerin düştüğü çukur çevresinde inceleme yapmasıİş makinesinin kazdığı çukura düşen iki işçi yaralandıKARAMAN (AA) - Karaman 'da iş makinesinin kazdığı çukura düşen iki işçi, yaralandı. Karaman Belediyesi ekipleri, Külhan Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki su biriken bölgeyi, patlayan su borusunu değiştirmek için iş makinesiyle kazdı.Oluşan çukur etrafında çalışan işçilerden Ahmet Pınar ve Eyüp Balasar, dengelerini kaybederek yaklaşık 3 metre derinliğindeki içi su dolu çukura düştü.Pınar ve Balasar, diğer işçiler tarafından kısa sürede çukurdan çıkarıldı. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İş Makinesi 

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