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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İş makinesi vincin üzerinden yola devrildi Haberi

İş makinesi vincin üzerinden yola devrildi Haberi

İş makinesi detay

İş Makinesi 

-İş makinesinin düştüğü tır dan detay
-Tırın viraj aldığı kavşaktan detay
-Batman Hasankeyf karayolunda araçların kazadan dolayı trafiğin kitlenmesi
-Olay yerine gelen vinç iş makinesini düzeltmesi
-Tır Şöförü röportaj

( BATMAN ) BATMAN

- Batman Belediyesi'ne ait bir iş makinesi bakım onarım için makine parkına götürüldüğü sırada vincin dorsesinden yola devrildi. Kazada, şans eseri yaralanan olmadı. Kaza, Batman kent merkezi Hasankeyf Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batman Belediyesi Batı Raman katı atık toplama merkezinde arızalanan iş makinesini bakım ve onarım için makine parkına götüren vincin üzerinden akan hidrolik yağından dolayı virajı alırken devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Vincin üzerinde bağlı olduğu zincirlere rağmen devrilen iş makinesini taşıyan vinç şoförü Sait Solmaz, “İş makinesini Batı Raman’daki çöplükten aldım. Hasankeyf Kavşağına geldiğim zaman virajı alırken bir anda devrildi. İş makinesinin hidrolik yağı vincin dorsesine akmış ve virajı alırken devrilmesine neden oldu. Çok şükür kazada yaralanan olmadı” dedi.
(HS-MP-Y)
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