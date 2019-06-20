İş makinesi otomobille çarpıştı: 1 ölü

- Zonguldak Alaplı ilçesinde Ahiler ile Mollabey Köy arasında iş makinesi fındık bahçesinden çıkarken seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza saat 14.00 sıralarında Ahiler -Mollabey Köyü arasında meydana geldi. Alaplı Kocaali Köyü Kadıoğlu mahallesine giden 64 DP 476 Cevdet Uslu yönetimindeki otomobil, fındık bahçesinden çıkan Çoşkun Ünlü 'nün kullandığı iş makinesine çarptı. Kazada otomobilin yan koltuğunda oturan Nadire Öztürk (78) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Cevdet Uslu ise hafif yaralandı. Jandarma, iş makinesini kullanan Coşkun Ünlü'yü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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