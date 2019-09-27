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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
İş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü - MUŞ

İş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü - MUŞ

- İş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü - Olay yerinden görüntüler - Hastaneden görüntüler Muş 'ta iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldüMUŞ (AA) - Muş 'un Bulanık ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.Bahçelievler Mahallesi'nde bir firma tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sırasında, işçi Ramazan Ray (42), iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı.Çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ray'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İş Makinesi 

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