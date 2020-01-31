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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
İş makinesi ile define ararken yakalandılar

İş makinesi ile define ararken yakalandılar

define kazısında kullanılan iş makinesi detay

( MUĞLA ) MUĞLA

Jandarma İş Makinesi Baz İstasyonu Kaçak Kazı Akalan 


- Muğla’nın Menteşe ilçesinde iş makinesi ile define arayan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Paşaapınarı Mahallesi Medetbeleni mevkisinde kaçak define kazısı yapıldığı ihbarını alan Bayır Jandarma Karakol ekipleri daha önce aynı noktada 4 kişinin kaçak kazı yaptığı ve haklarında işlem yapılan noktada iş makinesi ile kazı yapıldığını tespit etti.Jandarma ekipleri yaptığı baskında H.E.P. ,A.A ,M.Y. isimli üç kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ilk alınan ifadesinde baz istasyonu için çalışma yaptıklarını söylerken, arazide yapılan aramada, 1 ekskavatör iş makinesi ve define aramada kullanılan kazı malzemeler ele geçirdi. Kaçak define kazısı yapan üç kişi Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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