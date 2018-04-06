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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
İş makinesi ile çarpışan araçta sıkışarak can verdi İzle

İş makinesi ile çarpışan araçta sıkışarak can verdi İzle

kaza yeri genel ölen adamın araçtan çıkarılması

İş Makinesi Cenaze Ticari Araç 

-ağlayan yakınları
-ölenin vesikalığı

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İnegöl ile Yenişehir ilçesi arasında iş makinesi ile çarpışan hafif ticari araç sürücüsü sıkıştığı araçta feci şekilde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 16 BB 397 plakalı hafif ticari araç ile Yenişehir’den İnegöl istikametine seyir halinde olan 56 yaşındaki Ahmet Kartal, yol yapım çalışmalarını devam ettiği İnegöl’e bağlı Hamzabey mahallesi mevkinde önündeki aracı sollamak istedi. Yol yapım çalışması için bölgeye giden iş makinesi ile kafa kafaya çarpıştı. İş makinesinin kepçesinin çarpması sonucu Ahmet Kartal araç içerisinde sıkıştı. Sıkıştığı yerde hayatını kaybeden Kartal’ın cenazesi İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Öte yandan, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu’da kaza yerine gelerek, kaza ile ilgili bilgiler aldı. (SB-
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