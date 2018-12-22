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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İş makinesi devrildi sürücü içinde sıkıştı

İş makinesi devrildi sürücü içinde sıkıştı

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Görgü Tanığı Polis İş Makinesi Polis Ekipleri 

-Vatandaş röp
-Genel ve detay
-işçinin kurtarılma anı Fotoğraflar

( İSTANBUL )- Sultangazi’de şantiye alanında iş makinesi devrildi İSTANBUL

- İstanbul Sultangazi’de şantiye alanında döküm sahasını temizleyen iş makinesi devrildi. Yaklaşık 50 metre aşağıya düşen iş makinesinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, saat 16.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Köyü üzerinde bulunan şantiye sahası içerisine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şantiye döküm sahasında düzleme çalışması yapan iş makinesi henüz bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 50 metre aşağıya düştü. Düşmenin etkisiyle ters dönen buldozer içinde sürücüsü sıkıştı. Çevredeki işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü kurtardı Ters dönen buldozer içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen ve ilk müdahalesi yapılan sürücü daha sonra İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak kazayla ilgili çalışma başlattı. Öte köy yolu üzerinde kaza sebebiyle hafriyat kamyonları yoğunluğu oluştu. Kaza yapan iş makinesinin kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. “Yukarıdan aşağıya doğru yuvarlandı” Olayın görgü tanığı Emre Yeşil, Şurada biz çalışıyorduk, bir baktık yukarıdan araç yukarıdan aşağıya doğru yuvarlandı. Biz durumu görünce hemen koşup geldik. İtfaiyeye haber verdik biz kendimiz bir şey yapamadık. İtafiye ekipleri araç sürücüsünü çıkardılar sağ olsunlar” dedi.

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