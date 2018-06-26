İş makinesi devrildi: 2 yaralı - TOKAT

: - Kaza yerinden görüntü - Yaralı görüntüsü - Kaza yapan iş makinesinden görüntü - Uzun araç kuyruğu Tokat 'ta iş makinesi devrildi: 2 yaralıTOKAT (AA) - Tokat 'ta iş makinesinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Tokat - Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde Kemal Yıldız'ın kullandığı iş makinesi devrildi.Kazada, sürücü ile yanındaki Mustafa Şahin yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tokat - Sivas kara yolu yaklaşık 3 saat tek yönlü olarak ulaşıma kapandı. İş makinesinin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.