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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
İş makinesi devrildi: 2 yaralı - TOKAT

İş makinesi devrildi: 2 yaralı - TOKAT



: - Kaza yerinden görüntü - Yaralı görüntüsü - Kaza yapan iş makinesinden görüntü - Uzun araç kuyruğu Tokat 'ta iş makinesi devrildi: 2 yaralıTOKAT (AA) - Tokat 'ta iş makinesinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Tokat - Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde Kemal Yıldız'ın kullandığı iş makinesi devrildi.Kazada, sürücü ile yanındaki Mustafa Şahin yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tokat - Sivas kara yolu yaklaşık 3 saat tek yönlü olarak ulaşıma kapandı. İş makinesinin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Hastane İş Makinesi 

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