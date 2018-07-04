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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İş makinesi altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti... Cenaze yakınları hastaneyi taşladı

İş makinesi altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti... Cenaze yakınları hastaneyi taşladı

Cenaze yakınları hastane önü arbede görüntüleri

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-Hastaneyi taşlama anı
-Hastane emniyet ekipleri genel görüntüler
-Emniyet ekipleri hastane önünde
-Cenaze yakınları polisle karşı karşıya görüntüler

( HATAY )- Çıkan arbedede 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı HATAY

- Hatay'ın İskenderun ilçesinde özel bir lojistik firmasında çalışan 2 işçi mola verdikleri esnada iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde, Akçay Mahallesi’nde özel bir lojistik firmasına ait depo giriş kapısında meydana geldi. Mola veren Oktay Keser ve Muhammet Keser, Mehmet Kelle kontrolündeki iş makinesinin altında ezildi. Kazada ağır yaralanan 2 kişiden Oktay Keser olay yerinde, Muhammet Keser ise ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken hayatını kaybetti. Muhammet ve Oktay Keser’in ölüm haberini alan yakınları İskenderun Devlet Hastanesi’ne akın etti. Hastane önünde sinir krizi geçiren yakınları hastaneye, çalışanlarına, polise taşla ve sopayla saldırdı. Saldırı sonrası hastanenin kapı ve camları kırılırken 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı. İş makinesi operatörü Mehmet Kelle emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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