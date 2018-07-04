Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İş makinelerinin 'beynini' çalan şüpheli tutuklandı - KOCAELİ

İş makinelerinin 'beynini' çalan şüpheli tutuklandı - KOCAELİ

İş makinelerinin "beynini" çalan şüpheli tutuklandı - KOCAELİ - Şüphelinin emniyetten çıkarılışıİş makinelerinin "beynini" çalan şüpheli yakalandı - Makinaların 80 bin lira değerindeki elektronik devre kartlarını çalan zanlı tutuklandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde park halindeki iş makinalarının elektronik devre kartlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, park halindeki 2 iş makinesinin kırkar bin lira değerindeki "beyin" diye tabir edilen elektronik devre kartlarının çalındığı ihbarı üzerine polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.MOBESE ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından şüphelinin kullandığı aracı tespit eden ekipler, zanlı E.A'yı İstanbul'da gözaltına aldı. Kocaeli 'ne getirilen zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.E.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tron Polis İş Makinesi Akalan Kırka 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı