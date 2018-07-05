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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
İş makinelerinden 80 bin TL değerinde elektronik beyin çalan şahıs yakalandı

İş makinelerinden 80 bin TL değerinde elektronik beyin çalan şahıs yakalandı

Şahısın emniyetten çıkartılması

Tron Akalan 

-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde park halindeki iş makinelerinden 80 bin TL değerinde elektronik cihaz çalan şahıs yakalandı. Olay, 21 Haziran’da Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre park halindeki iki farklı müştekiye ait iş makinalarından toplam 80 bin TL değerinde elektronik beyin çalan şahıs kayıplara kaybolmuştu. Vatandaşların şikayeti üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili incelemelerini sürdüren ekipler, olayı gerçekleştirenin E.A. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şahısın adresini tespit eden ekipler, İstanbul ve Tekirdağ’da belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda yakalanan E.A. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi. Adliyedeki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahısın tutuklanarak ceza evine gönderilmesine karar verildi.

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