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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
- İş kuyruğunda bıçaklandı

- İş kuyruğunda bıçaklandı

Olay yeri çevresinden detaylar

İlk Müdahale Polis Akalan Sağlık Ekipleri 

-ambulans iş sıraları
-Yaralının ambulansa konulması
-ambulansın ayrılışı
-bir kadın röp.

( KAHRAMANMARAŞ ) İş kuyruğunda bıçaklandı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta iş kuyruğunda bekleyen bir kişi, husumetlileri tarafından bıçakla yaralandı. Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Borca Caddesi İş-Kur binası önünde gerçekleşti. Adem Karakoyun (28), iş müracaatı için geldiği İş-Kur binası önünde husumetlisi olduğu Adem Ö. (28) ve M.B. (17) ile karşılaştı. M.B., Karakoyun'u sağ bacağından bıçaklarken, daha sonra Adem Ö. ile birlikte olay yerinde kaçtı. Yaralı ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayın görgü tanıklarından bir kadın, “Ben içerideydim o sırada 3 kişi geldi, ‘sen benim kardeşimi nasıl hapse attırırsın’ dediler. Adam dedi ki, ‘ben gelemem sıradayım’ dedi.
Tekrardan adamı bu tarafa çektiler ve bıçak çektiler” dedi.
Öte yandan, olay yerinden kaçan 2 şüpheli de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. (OZR-SO-Y)
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