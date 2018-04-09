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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İş kazası: 1 yaralı - ZONGULDAK

İş kazası: 1 yaralı - ZONGULDAK

- Kaza yerinden görüntü Zonguldak 'ta iş kazası: 1 yaralıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde, geri manevra yapan çöp kamyonu ile elektrik direği arasında sıkışan belediye temizlik işçisi yaralandı.Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Veli T. yönetimindeki 35 DC 7714 plakalı çöp kamyonu ile Kepez Mahallesi Solak yol ayrımı mevkisinde geri manevra yaptığı sırada temizlik işçisi Ali Osman Duman, elektrik direği ile araç arasında sıkıştı.Kazada yaralanan Duman ile olay sonrası şoka giren mesai arkadaşı Turan Acar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Vücudunda kırıklar olan ve tedavisi devam eden Duman'ın çöp kamyonunda konteyner boşaltma görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Temizlik İşçisi Elektrik Direği İş Kazası 

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