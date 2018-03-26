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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İş kazası: 1 yaralı - ADANA

İş kazası: 1 yaralı - ADANA



: - Olay yerinden görüntüler - Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi Adana 'da iş kazası: 1 yaralıADANA (AA) - Adana 'da tamirat için çıktığı sundurmadan hızar makinasının üzerine düşen kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Davut Ali Bülbül merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan marangoz atölyesinin önündeki sundurmayı tamir etmek için üstüne çıktı.Bülbül, sundurmanın çökmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten hızar makinasının üzerine düşerek yaralandı.Bülbül, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İş Kazası 

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