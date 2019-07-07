Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
İş insanlarından Çukurova Bölgesel Havalimanında inceleme - MERSİN İzle

İş insanlarından Çukurova Bölgesel Havalimanında inceleme - MERSİN İzle

- Çukurova Bölgesel Havalimanı - Alandaki çalışmalardan genel görüntüler - Mersin Sanayicileri Ve İş Adamaları Derneği yönetim kurulu üyelerinin alandaki incelemelerinden detay - Mersin Sanayicileri Ve İş Adamaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin ile röportajİş insanlarından Çukurova Bölgesel Havalimanında inceleme - Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) üyeleri Tarsus ilçesinde yapımı süren havalimanında incelemelerde bulundu - MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin: "Her noktada çalışma var. Güvenlik ve servis yolundan terminal binalarına kadar her şeyin yapımı hızla sürüyor"MERSİN (AA) - Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, Tarsus ilçesinde yapımı süren Çukurova Bölgesel Havalimanıyla ilgili, "Her noktada çalışma var. Güvenlik ve servis yolundan terminal binalarına kadar her şeyin yapımı hızla sürüyor." dedi.
Engin ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, inşaat çalışmaları devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanında incelemelerde bulundu.Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Engin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın 8 milyon metrekarelik alanda inşa edildiğini söyledi.

Alandaki çalışmaların hızla sürdüğünün altını çizen Engin, "Bu alanın 1 milyon 200 bin metrekaresi çok kaliteli, üst düzey beton kaplamalı. Birinci pist tamamen bitmiş durumda. Pist 3,5 kilometre uzunluğa ve 75 metre genişliğe sahip bir alan. İkinci pistte de taksi, toprak ve betonarme işleri tamamlandı. Şu anda çalışmalar son hızıyla devam ediyor." ifadesini kullandı.Çukurova Bölgesel Havalimanındaki çalışmalarda 500'ü aşkın personelin görev aldığını aktaran Engin, "Her noktada çalışma var. Güvenlik ve servis yolundan terminal binalarına kadar her şeyin yapımı hızla sürüyor." dedi.
Engin, havalimanındaki alt ve üst yapı çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Uzunlu Lyon 

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı