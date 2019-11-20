İş insanının zincirle bağlanıp darbedildiği iddiası - ANTALYA
- Zincire bağlanıp darbedildiğini öne süren kişinin bir iş yerinin önünde yardım istediği anlar Antalya 'da iş insanının zincirle bağlanıp darbedildiği iddiası - Antalya 'da polise başvuran kişi, tanımadığı iki şüpheli tarafından, kıyafetleri çıkartıldıktan sonra zincirle bağlanıp darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu - Darbedildiğini öne süren kişinin yakındaki bir iş yerinden yardım istediği anlar güvenlik kamerasına yansıdıANTALYA (AA) - Antalya 'da gayrimenkul alım satımı yapan iş insanı, tanımadığı iki kişi tarafından kıyafetleri çıkartıldıktan sonra bir inşaatta zincirle bağlandığını ve darbedildiğini öne sürdü.Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi'nde iç çamaşırlarıyla bir iş yerine gelen A.T, iki kişi tarafından kıyafetleri çıkartıldıktan sonra inşaatta zincirle bağlandığını ve darbedildiğini ileri sürerek yardım istedi.İş yeri sahibinin durumu bildirdiği polis ekipleri A.T'nin ifadesini aldı.Gayrimenkul işi yaptığı öğrenilen A.T, tanımadığı iki kişinin kendisinden 400 bin lira ile 70 bin dolar istediğini, bunu veremeyeceğini söylediğinde ise bir inşaatın bodrum katına götürüldüğünü anlattı. Şüphelilerin burada kıyafetlerini zorla çıkarttırdıklarını ifade eden A.T, sonrasında ise zincirle bağlandığı ve darbedildiği iddiasında bulundu.Zincirden kurtulduktan sonra yakındaki bir iş yerine sığınıp, yardım istediğini belirten A.T, aralarında alacak - verecek anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan S.S'nin azmettirici olmasından şüphelendiğini ifade etti. İddialar üzerine olayın yaşandığı inşaata giden polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.İş yeri sahibinin temin ettiği kıyafetleri giyen A.T, polis merkezine götürüldü.Öte yandan A.T'nin iç çamaşırlarıyla iş yerine gelip yardım istediği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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