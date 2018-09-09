İş insanı Ünver, toprağa verildi - İSTANBUL

- Cenazeye katılanlardan görüntüler - Ünver'in kardeşi İsmet Ünver'in açıklaması - Galatasaray Futbol Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın açıklaması - Cenaze namazıİş insanı Ünver, toprağa verildi - Bostancı sahilindeki helikopter kazasından hayatına kaybeden iş insanı Halil İbrahim Ünver, Levent Camisi'nde ikindinin ardından kılınan cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı - Ünver, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildiİSTANBUL (AA) - Kadıköy Bostancı açıklarında düşen helikopterden yaralı kurtulan ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Otokar Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil İbrahim Ünver son yolculuğuna uğurlandı.Ünver için Levent Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ünver'in kızı Selin, erkek kardeşi İsmet Ünver ve diğer yakınları törende taziyeleri kabul etti.İkindi namazının ardından Ünver için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Ünver'in yakınları, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Futbol Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak çok sayıda iş insanı katıldı. Burada kısa bir açıklama yapan Ünver'in kardeşi İsmet Ünver, ağabeyinin hava muhalefetinden kaynaklanan bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini ve bundan ötürü çok üzüntülü olduklarını söyledi.
Cenaze namazının ardından alınan helallik ve edilen duaların ardından Ünver'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. İş insanı Halil İbrahim Ünver, sahibi olduğu Ünver Havacılık'a ait TC - HYU kuyruk tescilli Bell 430 tipi helikopter ile geçtiğimiz perşembe gün akşam saatlerinde Kartal'dan Sefaköy'e giderken Bostancı açıklarında denize düştü.OTOKAR Yönetim Kurulu Başkanvekili Ünver ve Pilot İsmet Özgür, balıkçılar ile Kınalıada vapurundan atlayan yolcular tarafından denizden çıkarıldı.Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ünver, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemelerde Ünver'in iç kanamadan dolayı öldüğü ifade edilmişti.Ünver kimdir?1950 İstanbul doğumlu olan Ünver'in Türkiye'nin lisanslı ilk helikopter pilotlarından biri olduğu belirtiliyor. Yükseköğrenimini Almanya'da Ulmer Teknik Yüksek Okulu'nda tamamlayan iş adamı soyadını taşıyan Ünver Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Ünver, uzun yıllar, Otokar'ın Yönetim Kurulu'nda görev aldı.