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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
İş güvenliğini dikkate almayan işçiler ölüme böyle davetiye çıkardı

İş güvenliğini dikkate almayan işçiler ölüme böyle davetiye çıkardı

-Çatıda çalışan işçiler görüntü

Çatı Katı Güvenlik Önlemi 

--İşçilerin yürümesi
--Bina genel görüntü
--Diğer detaylar

( ANTALYA -HD)- 4 katlı binanın çatı katında tehlikeli çalışma ANTALYA

- Antalya’nın Aksu İlçesi’nde bir okulun 4 katlı pansiyonunun çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli çalışma Aksu İlçesi'nde bir okulun bahçesinin içerisinde yapımı devam eden 4 katlı binanın çatısında yaşandı. Binanın çatısında çalışanların hiçbir güvenlik önlemi almaması dikkatlerden kaçmadı. İşçilerin, kendilerini çatıya bağlayan herhangi bir önlem olmaması çevredeki vatandaşların adeta yüreğini ağzına getirdi. Binanın çatısında hiçbir önlem almadan rahat tavırları ile dikkat çeken işçiler adeta ölüme davetiye çıkardı.
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