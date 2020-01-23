İş dünyasının önemli ismi Aclan Acar ‘Tam Zamanı’ adlı kitabını tanıttı İzle

- Röp

- Genel Detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Aclan Acar, profesyonel hayattaki 45 yıllık deneyimlerini ve gözlemlerini aktardığı ‘Tam Zamanı’ adlı yeni kitabını dostları ile birlikte verdiği davette tanıttı. İş dünyasının önde gelen isimlerinden Aclan Acar, deneyimlerini ve gözlemlerini anlattığı ‘Tam Zamanı’ adlı kitabını, dostları ile birlikte verdiği davette tanıttı. Acar, kitabında 45 yıllık profesyonellik hayatında yaptığı deneyimlerini ve siyaset dünyasının evrilmesini anlattı. Kitabın da sadece iş deneyimlerinin olmadığını söyleyen iş dünyasının önde gelen isimlerinden Aclan Acar, “Yıllar içerisinde iş ve siyaset dünyasının, evrilmesini ele aldım. Dünyadaki hızlı değişim ve dönüşümün şirketler dünyasında nasıl etkilediğini, makro anlamda anlatırken bir yandan da mikro bazlı çeşitli şirketler de bu uygulamaları yaptığımın örneklerini yazdım. Faydalı bir eser çıktığını tahmin ediyorum. Toplumsal bir faydalı oluşturacaktır diye düşünüyorum. Umarım okuyanlar, öğrenciler ve iş dünyasına da katkıda bulunur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı. "Geleceği kestirebilmek için hazırlıklı olmak, okumak ve biraz daha dünyayı takip etmek lazım" Kitabın ana fikrinden de bahseden Acar, "Birincisi her dönemin kendine göre bir takım siyasi ve iktisadi gerçekleri var. Bu gerçeklere uygun hareket etmek lazım. İkincisi geleceği kestirebilmek için hazırlıklı olmak, okumak ve biraz daha da dünyayı takip etmek lazım. En önemlisi de tabi bir vizyon ortaya koyup ve onu strateji olarak destekleyip arkasından da doğru uygulama planlarıyla, doğru ekiplere ulaştırarak uygulamaya sokmak lazım. Genelde ağırlıklı bu örnekleri verdim eserimde. Bir taraftan da geleceğin iş dünyasına, gelecekteki genç kuşaklara umut aşılayacak, fikir verecek önerilerde de bulundum. 2020 senesinde öncelikle kitap ile ilgili seminerler ve konferanslar olacak. Daha sonra ise anı kitabı ile bu eserimi destekleyebilirim." şeklinde konuştu.

Aclan Acar kimdir? Kariyerine finans, perakende ve otomotiv sektörlerinde yönetici olarak başlayan Aclan Acar, daha sonra çeşitli bankalarda genel müdür yardımcılığı ve genel müdürlük görevini üstlenmiştir. Kariyerinde yönetim kurulu başkanlığı görevlerini de yürüten Acar, şimdilerde bir bankada yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürüyor.



loading...