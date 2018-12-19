-Konuşmacılardan görüntüler

-Röportaj



( İSTANBUL ) İş dünyasının liderleri "Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi"nde buluştu- Begüm Mutuş: “Eğer birlikte hareket edersek aşamayacağımız engeller yok” İSTANBUL



- İş dünyasının önde gelen isimleri, Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu ev sahipliğinde düzenlenen Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi’nde bir araya geldi. Zirveyi değerlendiren Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş, “Eğer birlikte hareket edersek aşamayacağımız engeller yok” dedi.

Türkiye’de ilk defa farklı sektörlerin liderlerini sürdürülebilir bir ekonominin yapı taşlarını oluşturmak üzere bir araya getiren Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker’in ev sahipliğinde iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Katma değerli üretimi teşvik etmek ve Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak amacıyla özel sektör iş birliğinin önemine değinen konuşmacılar, kendi sektörlerinde gerçekleştirdikleri en iyi uygulamaları ve gelecek hedeflerini paylaştılar. “Eğer birlikte hareket edersek aşamayacağımız engeller yok” Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş zirveyi değerlendirerek, “Zirve ile aslında bizim vermek istediğimiz en önemli mesaj Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik gelişimine katma değer sağlayan şirketlerden öğrenmek ve yaptığımız iyi uygulamalarla da rol model olmaktı. Öğreneceğimiz çok şey var. Birçoğunu bugün yeni duyduk. Birçoğu bildiğimiz çalışmalardı. Ancak şu mutabakat çok önemliydi, eğer birlikte hareket edersek aşamayacağımız engeller yok” ifadelerini kullandı. “Türkiye’nin durumu dünyanın durumundan çok farklı bir yerde değil” Türkiye’nin durumunu da değerlendiren Begüm Mutuş zirvede konuşulan konu başlıklarından bahsederek, “Zirvede özellikle toplum gelişimi, istihdamın artırılmasına yönelik bir takım çözüm önerilerinin planlanması, çevreye olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için bir takım iyi uygulamalar paylaşıldı. Özellikle yapılan çalışmaların tabana yayılmasının yani yaygınlaştırılmasının öneminin altı çizildi. Dolayısıyla bu çalışmalar bir araya getirildiğinde, birbirimizden öğrenmeye başladığımızda çok daha iyi seviyelere geleceğimize inanıyoruz. Türkiye’nin durumu dünyanın durumundan çok farklı bir yerde değil. Hep beraber el ele vererek ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına çözüm üretmek üzere zaten bu zirvede bir araya geldik. Bu çözümü de tüm sektör liderleri el ele vererek, birlikte çalışarak bulacaklar ve hayata geçirecekler” şeklinde konuştu.



