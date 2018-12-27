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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
İş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon - ANKARA

İş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon - ANKARA

- İş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon - Gözaltına alınan zanlılarİş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon - Ankara merkezli üç ilde kendilerini üst düzey yetkili olarak tanıtıp iş arayan üniversite öğrencilerini ve devlet dairelerinde çalışmak isteyenleri dolandıran çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandıANKARA (AA) - Kendilerini üst düzey yetkili olarak tanıtarak, iş arayan üniversite öğrencilerini ve devlet dairelerinde çalışmak isteyenleri iş sahibi yapma vaadiyle dolandıran çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017 - 2018 yılı içerisinde il genelinde unvan kullanarak, işe yerleştirme vaadinde bulunan bir gruba yönelik Ankara merkezli 3 ilde soruşturma başlattı.Alınan yasal izinlerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların, mağdurlara sosyal paylaşım sitelerinden ulaştığını belirledi. Ankara , Konya ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, örgüt elebaşı "Aylak" lakaplı Adem S'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Harekete Geç Sosyal Paylaşım Dolandırıcılık Öğrenciler 

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