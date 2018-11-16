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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
İş bulamadığı için intihara kalkışan şahıs gözyaşlarına boğuldu

İş bulamadığı için intihara kalkışan şahıs gözyaşlarına boğuldu

Erkan e. ile röp.

Polis Hastane Baz İstasyonu İntihar Girişimi Trol 

-Baz istasyonundan detay

( SİVAS )- Sivas'ta yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle intihara kalkışan şahıs, intihar girişiminden vazgeçirilmesinin ardından gözyaşlarına boğuldu SİVAS

- Sivas'ta yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle intihara kalkışan şahıs intihar girişiminden vazgeçirilmesinin ardından gözyaşlarına boğuldu. Olay, Kılavuz Mahallesi'nde Yukarı Tekke Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evli ve iki çocuk babası Erkan E. (33) iş bulamadığı için baz istasyonuna çıkarak intihar etmek istedi. Erkan E.'yi gören vatandaşlar polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı ikna çalışmaları sonucu Erkan E., çıktığı baz istasyonundan indirildi. Polis aracına bindirilip hastaneye sağlık kontrolünden geçirilip hastaneye götürülen şahıs bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. "Bir adam evine ekmek götüremez mi?" Baz istasyonuna çıkan Erkan E. "İşsizim, bir adam evine ekmek götüremez mi? Evime ekmek götüremediğim için intihar etmek istedim. 2 çocuğum var ve okuyorlar. Ben 2 gün eve gitmedim. Şimdi de zorumdan ağladım. Evine ekmek götürmeyen adamdan ne çıkar. Ben boşa yaşıyorum" dedi.

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