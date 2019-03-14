İş bulamadığı için 2 gündür intihara teşebbüs ediyor Haberi

-köprüden görüntü

-vatandaşların görüntüsü

-detaylar



( BURSA -EK) BURSA



- Bursa'da iş bulamayan adam 2 gündür üst üste intihara teşebbüs etti. Dün iş görüşmesinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Nilüfer Ataevler metro durağının bulunduğu üst geçitte intihar girişiminde bulunan 38 yaşındaki Doğan U, bugün de İzmir yolu üzerinde bulunan başka bir üst geçide çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerine gelen polisler üst geçidin bulunduğu Bursa- İzmir kara yolunu trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri ise hava yastığı açtı. Doğan U., olay yerine gelen müzakereci polisler tarafından ikna edilmeye uğraşılırken, trafik akışı yan yollardan sağlanmaya çalışılıyor. Bu arada meraklı vatandaşların olay yerinden görüntü alması gözlerden kaçmadı.

