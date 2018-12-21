İş başvurusunda karşılaştığı husumetlisini bıçakladı - KAHRAMANMARAŞ
- İŞ - KUR önünden detay - Polis ve sağlık ekiplerinin gelmesi - Bıçaklanan kişinin ambulansa sevki - Detaylarİş başvurusunda karşılaştığı husumetlisini bıçakladıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir genç, iş başvurusu için sıra beklerken karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçakla yaralandı.İŞKUR'a iş başvurusu yapmak için sıra bekleyen Mehmet K. (18), bu sırada karşılaştığı aralarında husumet bulunan M.K.C. (20) ile tartıştı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K.C, Mehmet K'yı bıçakla yaralayarak kaçtı.Mehmet K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.Kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.