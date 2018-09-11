İş arayanlar ve işverenler Büyükçekmece’de buluştu

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( İSTANBUL )- 110 firma 2 bin iş arayan vatandaş Büyükçekmece’de buluştu İSTANBUL



- İş arayan vatandaşlar ve işveren firmalar Büyükçekmece’de gerçekleştirilen 5’inci İşveren İş gören Buluşması’nda bir araya geldi. İşçi arayışındaki 110 firmanın yerini aldığı etkinliğe 2 bine yakın vatandaş katıldı.

İş arayan vatandaşlar ve işveren firmalar Büyükçekmece Belediyesi ve İŞKUR’un işbirliğinde gerçekleştirilen 5’inci İşveren İş gören Buluşması'nda bir araya geldi. Etkinlik kapsamında 110 firmanın temsilcileri belediye bahçesinde kurulan statlarda yerini alırken, 2 bine yakın vatandaş da iş başvurusu için geldi. Buluşmalarda firma temsilcileri vatandaşlara yapılacak işin niteliği, çalışma koşulları ile ilgili bilgi vererek yapılan başvuruları kabul etti. Adayların sektörler ve çalışma şartları hakkındaki sorularını cevaplayan temsilciler kendilerine uygun çalışanları aradı. İş arayan vatandaşların daha kolay iş bulmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen buluşmalar bugün 16.00’da sona erecek. “2 bin vatandaşımız da şu an buraya ilgi gösterdiler” Buluşmaların vatandaşların daha kolay iş bulabilmeleri noktasında önemli olduğunu belirten Büyükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Hayrettin Altunok, “Bu sene 5’incisini düzenliyoruz işveren ve iş gören vatandaşları bir araya getirdiğimiz bu buluşmaya bugün 110 firmamız ilgi gösterdi. Yaklaşık 2 bin vatandaşımız da şu an buraya ilgi gösterdiler. Amacımız iş arayanla işvereni buluşturup hangi şartlarda işçi ve iş arıyor buluşturup istihdam oluşturmak. Biz işsizliği ne kadar aşağı çekebilirsek üretimi ne kadar yukarı çekebilirsek ekonomide o kadar kalkınıyoruz da demektir. 2017 yılında bize yaklaşık bin 800 vatandaşımız müracaat etmişti bunun sekiz yüzünü işe yerleştirdik” diye konuştu.

“İşverenlerle buluşmak faydalı olabilir diye düşündük” Kendine en uygun işi bulabilmek için buluşmalara katıldığını ifade eden iş arayan Hüseyin Aydın, “Plastik üzerine vardiyalı ve maaşı asgari ücretten fazla olan olmasını istiyoruz. İşverenlerle buluşmak faydalı olabilir diye düşündük” dedi.

“Bana uygun bir iş arıyorum” Daha önce çalışmadığı için birçok farklı sektörde iş başvurusunda bulunduğunu belirten bir vatandaş, “Herhangi bir iş olabilir daha doğru epilepsi hastasıyım bana uygun bir iş arıyorum. Masa başı olsa benim için daha rahat olur, engelli branşında arıyorum. Sistemden baktığımda hep beden işçisi arıyorlar” dedi.



