İş arayan engelliler 3 Aralık’ta işverenlerle buluştu

-Programdan görüntü

-İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın konuşması

-İş veren Hakan Bakan ve iş arayan engelli Ayşe Şenoğlu ile röportaj

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( KOCAELİ )- 9 yıldır düzenlenen programla 585 engelli istihdam edildi KOCAELİ



- Kocaeli’de İzmit Belediyesi ve İŞKUR tarafından 3 Mart Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen “Kariyerime Engel Yok” programında iş arayan engelli vatandaşlar, firma sahipleri ile bir araya geldi. Bu yıl 9.’su gerçekleştirilen program kapsamında 585 engelli istihdam edildi. İzmit Belediyesi ve İŞKUR 3 Mart Dünya Engelliler Günü kapsamında 9. kez engelli vatandaşlarla işverenleri bir araya getirdi. 3 Mart Dünya Günü’nde engelli vatandaşları istihdam etmek amacı ile düzenlenen “Kariyerime Engel Yok” programında çok Kocaeli’den ve çevre illerden gelen firmalar stant açarak iş arayan engelli vatandaşlarla bir araya geldi. İzmit’te bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İŞKUR yetkilileri ile çok sayıda engelli ve firma sahibi katıldı.

Gerçekleşen buluşma öncesinde gerçekleştirilen programda İzmit Belediyesi tarafından Kocaeli’de en çok engelli işçi istihdam eden 14 firmaya teşekkür belgesi takdim edildi. “Engelli kardeşlerimizin bu dünyadaki engellerini kaldırmak için mücadele ediyoruz” Engelli öğrencilerin ritim gösterisi ile başlayan programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Bir şeyi yapmak, onu sürekli bir periyota yaymak, tekrarlayıp geleceğe yaymak önemlidir. İzmit Belediyesi olarak her yaptığımız işin sürdürülebilir olması geleceğe aktarılabilecek şekilde planladığımızda yıllardır ‘Kariyerime Engel Yok’ projesi kapsamında İŞKUR ve değerli iş verenler kesimimiz ve engelli meclisimiz ile birlikte yürütüyoruz. Ben buradan öncelikle işverenlerimize çok teşekkür ediyorum. İlgi gösteriyorlar, destek veriyorlar. Bir teşekkürü de engelli sivil toplum örgütlerimize, derneklerimize, federasyonlarımıza, meclisimize gönüllü olarak engelleri ortadan kaldırmak için yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Biz İzmit Belediyesi olarak her zaman engelli kardeşlerimizin bu dünyadaki engellerini kaldırmak için mücadele ediyoruz” dedi.

“Birebir yüz yüze görüşme şansımız oluyor” Gerçekleştirilen programa iş arayan engelliler ile bir araya gelmek için katılan Kocaeli’deki bir firmanın yetkilisi Hakan Bakan, “Bu tür programlar çok faydalı oluyor. Gördüğünüz gibi bütün iş verenlerle engelli arkadaşlarımız hayata bağlanma konusunda çok olumlu görüşmeler oluyor. İnşallah bu görüşmeler devam eder ve biz de elimizden geldiğince faydalı olmaya çalışacağız. Engelliler ile iş verenleri burada buluşturuyorlar. Birebir yüz yüze görüşme şansımız oluyor. Bütün arkadaşları birebir tanıma şansımız oluyor. Biz de firmalar olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Herkes birer engelli adayı” Gerçekleştirilen programda iş başvurusu yapma fırsatı bulduğunu söyleyen Ayşe Şenoğlu, iş ararken engelli bireyler olarak yaşadıkları sorunlar hakkında bilgiler aktararak, “Firmalarla görüşmeye gittiğinizde engel grubu çok ağır olan arkadaşlarımız var. Firmalar engelli işçi alıyor ama ön yargılı davranıyor. ‘Kolunda, ayağında sorun var’ diyerek bahane üretiyorlar. Engelli çalıştırmanın amacı ne peki? Bir de bütün firmalar temizlik elemanı arıyor. Ben büro elamanıyım, neden temizlikte çalışayım? Engelli insanlar arasında okumuş yetişmiş insanlar olabiliyor. Ama firmalar bunu kabul etmiş değiller. Herkes birer engelli adayı. Bunu hiçbir kimsenin unutmasını istemiyorum. Firmalar, vatandaşlar engelli arkadaşlarımıza yaklaşırken bunu göz önüne alsınlar istiyorum” şeklinde konuştu.



