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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İş adamlarını kaçırarak zorla senet imzalatan şebeke çökertildi

İş adamlarını kaçırarak zorla senet imzalatan şebeke çökertildi

Ele geçirilen malzemeler

Adli Kontrol Akalan Kılıçlar Osmanpaşa Çelik Yelek 

-Zanlıların çıkışı

( İSTANBUL ) -- Zanlıların belediyeden ihale alma vaadiyle kandırdıkları iş adamlarından para sızdırdıkları, ardından kaçırarak zorla senet imzalattıkları belirtildi İSTANBUL

- İstanbul'da iş adamlarını belediyelerden ihale alma vaadiyle kandırarak para sızdıran ve kaçırarak zorla senet imzalatan 5 kişilik çete, polis tarafından yakalandı. Operasyonda 880 bin lira değerinde 5 senet ile, kılıçlar, kamalar, tabanca ve mermiler ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre polise başvuran iş adamı Bişar Ö., kaçırıldığını ve zorla senet imzalatıldığını söyledi.

Zanlıların Bişar Ö.'yü belediyeden ihale almak vaadiyle kandırarak önce 5 bin, ardından 20 ve 24 bin TL ara aldıkları belirlendi. Bişar Ö.'nün parasını geri istemesi üzerine zanlılar tarafından Gaziosmanpaşa'da bir oto galeriye götürüldüğü ve burada zorla senet imzalattırıldığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Gasp Büro Amirliği olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Gaziosmanşa, Karayolları mahallesinde bulunan oto galeriye baskın yaptı. Baskında Adil E., Recep E., Eyüp E, Maşallah G. ve Mürteza A. gözaltına alındı. İş yerinde ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada toplam 880 bin lira değerinde 5 senet, bir adet tabanca, 95 adet mermi, çelik yelek, polis kelepçesinin yanı sıra kama ve kılıçlar ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler suçlamaları kabul etmezken işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden Adil E., Recep E., Eyüp E, Maşallah G. tutuklanırken diğer şüpheli Mürteza A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı (DCC-ÖFA
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