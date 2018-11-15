Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
İş adamını öldüren zanlıların kimliği belirlendi İzle

İş adamını öldüren zanlıların kimliği belirlendi İzle

arşiv

( İSTANBUL )- Beşiktaş’ta öldürülen iş adamının yanında koruma polisinin de olduğu öğrenildi İSTANBUL

Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Koruma Polisi Cinayet Saldırı 


- Beşiktaş’ta iş adamı Ali Rıza Gültekin’in öldürülmesini ilişkin polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 3 saldırganın kimliği tespit edildi. Olayı gerçekleştiren saldırganların kaçtığı belirlenirken, iş adamının ise koruma polisinin yanında olduğu öğrenildi. Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerindeki bir mekanda 3 saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğrayan iş adamı Ali Rıza Gültekin’in ölümüyle ilgili çalışma başlatıldı. Polis yaptığı çalışmada saldırıdan hemen sonra kaçan saldırganların kimliğini belirledi. Kimlikleri Mustafa B., Rıdvan D. ve Sergen G. olduğunu tespit edilen saldırganlar her yerde aranıyor. Bu sebeple ise cinayetin nedeni henüz belirlenemedi. Koruma polisiyle berabermiş Öte yandan cinayet esnasında iş adamının koruma polisinde yanında olduğu öğrenildi. Ayrıca içeride bulunan 21 kişi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. (DCC-EY
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı