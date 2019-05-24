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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
İş adamından geleneksel iftar yemeği Haberi

İş adamından geleneksel iftar yemeği Haberi

yemeklerin taşınması

İftar Yemeği Hayırsever İş Adamı 

-yemek dağıtımı
-yemek almaya gelenler
-yemeklerden detay
-Genel detay

( ŞANLIURFA -ÖZEL) - Ramazan ayı boyunca iftar veriyor - 12 yıldır iftar yemeği veriyor ŞANLIURFA

- Şanlıurfalı hayırsever iş adamı Kenan Altun, Ramazan ayı boyunca yüzlerce vatandaşlara iftar yemeği veriyor. Şanlıurfa’nın tanınmış iş adamlarından merhum İmam Altun’un oğlu Kenan Altun tarafından yaptırılan çorba ve taziye evi, 2007 yılından bu yana vatandaşlara ücretsiz çorba, Ramazan ayı boyunca ise iftar yemeği veriyor. Çorba ve taziye evinin yemek masrafları da Kenan Altun tarafından karşılanıyor. “Her gün 500 kişiye iftar yemeği veriliyor” Her yıl geleneksel olarak Ramazan ayında vatandaşlara iftar verdiklerini belirten Soro İmam Taziye ve Çorba Evi sorumlusu Abdülkadir Mustafaoğlu, “Burası 2008'den bu yana yapılan bir aş evi, taziye evidir. Ünlü iş adamı Soro İmam tarafından yapıldı. O vefat ettikten sonra oğlu Kenan Altun tarafından sürdürülmektedir. Her yıl Ramazan ayında yaklaşık 500 kişiye sıcak yemek ve ekmek veriliyor” dedi.
“Geleneksel iftar yemeği bu yıl da devam ediyor” Soro İmam Taziye ve Çorba Evi sorumlusu ve yemek dağıtıcısı Mahmut Yıldırım da, “10 yıldır burası kurulmuştur. 10 yıl içeresinde her yıl içeresinde bir ay boyunca vatandaşlara çeşit çeşit yemek getirilip dağıtılıyor. Mahallede vatandaşlar Ramazan boyunca evden tepsilerini getirip buradan yemek alıp eve götürüyorlar. Herkes yemeğini alıyor, daha sonra somun ekmeğini de alıp evde iftarını yapıyorlar. Allah bu hayrı yapan ve yaptıranlardan razı olsun, bunun devamının gelmesini diliyoruz” diye konuştu.
Soro İmam Taziye ve Çorba Evi'nden yemek alan vatandaşlar da Ramazan ayı boyunca geleneksel olarak yemek veren hayırsever iş adamı Kenan Altun'a teşekkür etti.
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