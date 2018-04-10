İş adamı Yolbulan'ın cenazesi toprağa verildi - KARABÜK
- Törenden detay - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in konuşması - Hak - İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması - Dua edilmesi - Cenaze namazı kılınmasıİş adamı Yolbulan'ın cenazesi toprağa verildiKARABÜK (AA) - Eski Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı ve iş adamı Mutullah Yolbulan'ın cenazesi, Karabük 'te toprağa verildi. İki gün önce İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, TBMM Üstün Hizmet Madalyası sahibi 88 yaşındaki Yolbulan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, yakınları tarafından Karabük 'e getirildi. Yolbulan için KARDEMİR'de düzenlenen anma törenine, ailesi, yakınları ve arkadaşlarıyla Karabük Valisi Kemal Çeber, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Mahmut Karabulut, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Hak - İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çelik - İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, KARDEMİR Genel Müdürü Ercüment Ünal ve yönetim kurulu üyeleri, Atilla Tamer Alptekin, Burak Yolbulan, Bülent Gedikli, Hüseyin Çağrı Güleç, Kamil Güleç, Mehmet Erdoğan, Murat Yolbulan, Mustafa Yolbulan, Şamil Ayrım ve Talat Yılmaz, Kardemir Karabük spor Başkanı Mehmet Aytekin, iş adamları, kentteki sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile KARDEMİR işçileri katıldı. Şahin, burada yaptığı konuşmada, Yolbulan'ın Karabük ve Türkiye için bir değer olduğunu söyledi.
Çocukları ve ailesinin onun çizdiği yolda ilerleyeceklerinden emin olduğunu aktaran Şahin, Türkiye'ye başsağlığı dilediğini kaydetti. Vali Çeber ise Yolbulan ile kısa bir süredir kentte görev yapmasına rağmen birçok defa görüştüğünü, son ziyaretlerinden birisini de kendisine yaptığını bildirdi.Devletine sadık ve üzerine düşen görevlerini eksiksiz yerine getiren birisi olarak Yolbulan'ı tanıdıklarını aktaran Çeber, Karabük lülerin kendisini çok sevdiğini belirtti. Yolbulan'ın eğitim hayatına verdiği katkılara değinen Milletvekili Uysal, Karabük Üniversitesi Rektörü olduğu yıllarda Yolbulan ile aralarında geçen anılardan bahsetti.KARDEMİR'in zor günlerinden çıkma mücadelelerinde ve toplu sözleşme konularında Yolbulan'ı hep yanlarında bulduklarını anlatan Mahmut Arslan da KARDEMİR'in bugün bu halde olmasının en büyük mimarlarından birinin Yolbulan olduğunun altını çizdi.KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Öz de Yolbulan ve arkadaşlarının ülkenin en nadide sanayi kuruluşlarından olan KARDEMİR'in yaşamasında önemli roller üstlendiğini anlattı.Öz, Yolbulan'ın sağken sevapların hepsine ulaşmak için gereğini yerine getirdiğini vurguladı.Oğlu Mustafa Yolbulan ise konuşmasında, "İyi ki babam Mutullah Yolbulan'mış diyeceğimiz bir onur, gurur ve mutluluk kazandık. Bu onur, gurur ve mutluluğun aydınlattığı yolda ona layık olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizden emin olabilirsiniz." dedi. Daha sonra KARDEMİR Haddehane Meydanı'na getirilen Yolbulan için burada cenaze namazı kılındı. Mutullah Yolbulan'ın cenazesi, Ulu Cami'de de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Öğlebeli Mezarlığı'na defnedildi.