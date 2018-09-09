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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
- İş adamı Ünver son yolculuğuna uğurlandı

- İş adamı Ünver son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninden detaylar

Hastane Başsağlığı Cennet Cenaze Namazı Helikopter 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Geçirdiği Helikopter kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden OTOKAR Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil İbrahim Ünver, Levent Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Bostancı açıklarında düşen helikopterden yaralı olarak kurtarılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden OTOKAR Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil İbrahim Ünver için Levent Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Cenazede Ünver ailesi taziyeleri kabul etti. Cenazeye katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve İşadamı Abdürrahim Albayrak'ta aileye taziyelerini iletti. Halil İbrahim Ünver ile komşu olduklarını belirten Abdürrahim Albayrak, “ Rahmetli Halil ağabey çok sevdiğim bir isimdi.Kısa süre öncede Galatasaray kulübü üyeliğini gerçekleştirmiştik, kulübümüzün üyesiydi. Bu ülkeye çok hizmetleri vardır. İlk duyduğumda çok üzüldüm. Böyle bir değerli insanı kaybettiğimiz için. Ben geride kalanlara başsağlığı diliyorum. Evlerimiz de yanyana . Bir hafta önce görüşmüştük kendisiyle. Galatasaray ile kendisiyle görüşmemiz oldu. Şampiyonlar ligi maçımızı görmek istediğini söyledi, bende kendisini listeye yazacağımızı söyledim. 2 ay önce Galatasaray kongre kartını teslim ettik. Hatta Türk Telekom Stadı'nda kendisini helikopterle gelmişti. Çay kahve içip sohbet ettik. Galatasaray'da görev almak istediğini söyledi ama kader. Mekanı cennet olsun” dedi.
"Çocukluğundan beri havacılığa çok meraklıydı" Ünver'in kardeşi İsmet Ünver ise, "Bir kaza yaşandı. Üzüntümden başka söyleyebilecek birşeyim yok. Çocukluğundan beri havacılığa çok meraklıydı. O hobi ile başladı.
Sonra profesyonel olarak devam etti" dedi.
Ünver'in cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. ( HK-
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