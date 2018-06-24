İş adamı Serdar Bilgili oyunu kullandı İzle

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı, iş adamı Serdar Bilgili Beşiktaş’a bulunan Tevfik Fikret İlkokulu’nda oyunu kullandı. Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı, iş adamı Serdar Bilgili Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Bilgili, oy kullanmak için Beşiktaş’ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu’na geldi. Çıkışta yaptığı açıklamada seçimlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Serdar Bilgili, ”Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi herhalde. Memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olsun inşallah” dedi.



